В Кремле прокомментировали видео с убийством украинского военного, где ему отрезают голову.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это "безусловно ужасные кадры", но сначала нужно проверить их достоверность.

Он также заявил, что это видео может стать поводом для проверки - имело ли это место, и если да, то где и со стороны кого.

Напомним, что ранее в сети появилось жуткое видео, где убивают украинского военного. По данному факту СБУ начала расследование. При этом американский телеканал CNN сообщает, что есть, как минимум, два разных видео, где подобным способом убивают украинских солдат.

Ранее в сеть попало видео, где украинского военнопленного расстреливают после его слов "Слава Украине!"

Позже была установлена его личность. Это Александр Мациевский, которому Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.