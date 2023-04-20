Служба безопасности Украины расследует уголовное дело по факту неудачной операции по угону российского самолета. Во время нее от обстрела погибли украинские военные.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на информацию расследователя из Bellingcat Христо Грозева и источник в ГУР.

Так, с апреля по июль прошлого года несколько украинцев, среди которых был военный Сил специальных операций, бывший разведчик Роман Червинский, гражданский айтишник, представители СБУ и Воздушных сил, пытались завербовать российского пилота и уговорить его перегнать в Украину военный самолет.

Они разработали план, который, по словам участников операции, предполагал, что россиянину дадут "квадрат", в котором он в оговоренное время влетит в воздушное пространство Украины.

Перед российскими диспетчерами пилот должен был имитировать аварию. Украина объявила бы о пленении пилота. Россиянин и его семья получили деньги и новые документы.

Участники операции уверяют, что она была согласована в СБУ и Генштабе.

Самолет должен был сесть 23 июля на аэродром "Канатово" под Кропивницким.

Но пилот не прилетел, а аэродром обстреляли российскими ракетами, из-за чего, как заявляет СБУ, "погиб командир воинской части, 17 военных получили ранения, были полностью уничтожены 2 боевых истребителя, взлетная полоса, другая техника и здания получили значительные повреждения".

Сам Червинский считает уголовное преследование политически мотивированным и связывает его с "вагнергейтом" – сорванной операцией 2020 года по задержанию наёмников ЧВК "Вагнер", которая, как утверждал, в 2021 году экс-начальник Главного управления разведки Василий Бурба, была перенесена по приказу президента Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака, а затем сорвана из-за утечки информации - "вагнеровцев" задержали в Минске.

В СБУ официально подтвердили, что ведут расследование по самовольным действиям военных, которые привели к ракетному удару по аэропорту "Канатовое".

В СБУ считают, что обстрел произошел из-за самовольно-организованной "спецоперации" по заполучению российского самолета.

В спецслужбе сообщают, что операцию не согласовывали с соответствующими органами и она привела к тому, что противник узнал о местах размещения личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов.

Также СБУ полагает, что российские спецслужбы "вели" эту операцию с самого начала, сказав российскому пилоту имитировать согласие на угон. Полученная информация затем была использована россиянами для нанесения удара по военному аэродрому под Кропивницким.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

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