СБУ подтвердила информацию "Страны" о задержании проводника поезда "Запорожье - Перемышль", который вывозил за границу призывников, спрятанных в вентиляционной шахте.

Стоимость "услуги" составляла 2,5 тыс. дол.

Призывника, скрученного калачиком в вентиляционной системе купе проводника, обнаружили на пункте пропуска "Мостиска-2". Опубликовано соответствующее видео.

Открыто уголовное производство по статье 332 - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее в Киеве группа врачей оформляла фальшивые диагнозы уклонистам для выезда за границу, за услугу брали $3 тысячи.

По данным Минобороны, осужденные за уклонение от мобилизации мужчины позже могут быть мобилизованы.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему поляки, венгры и словаки заблокировали экспорт зерна из Украины.