В пятницу, 14 апреля, в поезде "Запорожье - Перемышель" в купе проводника в вагоне № 031 в вентиляционной шахте был обнаружен гражданин Украины призывного возраста. Об этом сообщает источник "Страны" в правоохранительных органах.

"Мужчина за 2300 долларов намеревался незаконно пересечь границу при содействии кондуктора-проводника поезда. Скрутился калачиком и затаился", - рассказывает источник.

Открыто уголовное производство по статье 332 - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Проводник поезда задержан.

Как писала "Страна", в Киеве группа врачей оформляла фальшивые диагнозы уклонистам для выезда за границу, за услугу брали $3 тысячи.

По данным Минобороны, осужденные за уклонение от мобилизации мужчины позже могут быть мобилизованы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 416-й день. Мы следим за новостями 15 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 415-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным украинского Генштаба, россияне также атаковали в районах Богдановки и Предтечино. Институт изучения войны пишет о продвижении "Вагнера" в Бахмуте, по данным разведки Велкобритании, украинские силы все еще обороняются на западе города.

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