Нардеп Федор Вениславский, который вчера рассказал об идее рассылать украинцам повестки в мессенджерах, озвучил еще одно предложение, как повысить темпы мобилизации.

Об этом он заявил в интервью "Фокусу".

Представитель президента в Раде заявил, что работает над законопроектом о создании "реестра уклонистов".

Законопроектом военкоматам дается право обнародовать личные данные военнообязанного, который игнорирует повестки.

"Если человек был должным образом, возможно, через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", - заявил Вениславский.

По замыслу нардепа, это будет создавать "определенное общественное давление" на уклониста.

Ранее WSJ писала, что армия Украины испытывает дефицит бойцов из-за растущего числа уклонистов.

Также сообщалось, что в Харькове задержали военных, которые помогали военнообязанным избежать мобилизации за $3-5 тысяч.

Кроме того, мы писали, что осужденные за уклонение от мобилизации мужчины позже могут быть мобилизованы.