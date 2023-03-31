Служба безопасности Украины заблокировала канал незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу на Буковине. По данным СБУ, к ней был причастен священнослужитель УПЦ, ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным спецслужбы, он предлагал военнообязанным свою помощь "в нелегальной переправке за границу вне контрольно-пропускных пунктов". СБУ задокументировала, что в сентябре 2022 года он "пообещал трем местным жителям организовать "беспрепятственный" выезд в Румынию".

Сообщники священника, по данным СБУ, должны были обеспечить клиентам документы для свободного передвижения по территории Евросоюза. "Пунктом сбора" определили территорию монастыря. Оттуда мужчин призывного возраста обещали провезти через границу.

"Но вместо "обещанных" документов клиентов доставили в пограничный район и показали "зеленку", через которую они якобы могут перейти в соседнюю страну", - добавили в СБУ.

Клирику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Относительно его сообщника, дело уже рассматривается в суде. Расследование продолжается.

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