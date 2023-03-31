В СБУ заявили о задержании на взятке главы Житомирской таможни Ольги Ильинской. По данным спецслужбы, местная таможня "систематически "облагало данью" местных бизнесменов".

Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook в пятницу, 31 марта.

Организатором схемы называют начальницу Житомирской таможни. Ее сообщники - начальник отдела и местный брокер в виде посредника.

В обмен на взятки бизнесменам обещали не создавать искусственных преград при оформлении таможенных грузов, в случае отказа - грозили дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями.

Сотрудники СБУ задокументировали два факта взяток.

Ведутся следственные действия по месту работы и проживания фигурантов.

Отметим, вчера журналист Евгений Плинский заявлял, что помимо Ильинской на взятке поймали и ее зама Олега Можовского, начальника управления Андрея Максимца и посредника. Он опубликовал соответсвующее видео.

Ранее сообщалось, что на Львовщине ГБР задержало правоохранителей, которые требовали взятку от фонда, помогающего военным.

Также мы писали, что в Одессе задержали замначальника ОВА по подозрению в получении взятки.

Между тем на днях суд вынес первый приговор по делу о попытке подкупа руководства НАБУ и САП рекордной в истории Украины взяткой.