СБУ задержала на взятке главу Житомирской таможни. Фото
В СБУ заявили о задержании на взятке главы Житомирской таможни Ольги Ильинской. По данным спецслужбы, местная таможня "систематически "облагало данью" местных бизнесменов".
Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook в пятницу, 31 марта.
Организатором схемы называют начальницу Житомирской таможни. Ее сообщники - начальник отдела и местный брокер в виде посредника.
В обмен на взятки бизнесменам обещали не создавать искусственных преград при оформлении таможенных грузов, в случае отказа - грозили дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями.
Сотрудники СБУ задокументировали два факта взяток.
Ведутся следственные действия по месту работы и проживания фигурантов.
Отметим, вчера журналист Евгений Плинский заявлял, что помимо Ильинской на взятке поймали и ее зама Олега Можовского, начальника управления Андрея Максимца и посредника. Он опубликовал соответсвующее видео.
Ранее сообщалось, что на Львовщине ГБР задержало правоохранителей, которые требовали взятку от фонда, помогающего военным.
Также мы писали, что в Одессе задержали замначальника ОВА по подозрению в получении взятки.
Между тем на днях суд вынес первый приговор по делу о попытке подкупа руководства НАБУ и САП рекордной в истории Украины взяткой.