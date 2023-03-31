Ольгу Ильинскую поймали на взятке. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

В СБУ заявили о задержании на взятке главы Житомирской таможни Ольги Ильинской. По данным спецслужбы, местная таможня "систематически "облагало данью" местных бизнесменов".

Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook в пятницу, 31 марта.

Организатором схемы называют начальницу Житомирской таможни. Ее сообщники - начальник отдела и местный брокер в виде посредника.

В обмен на взятки бизнесменам обещали не создавать искусственных преград при оформлении таможенных грузов, в случае отказа - грозили дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями.

Сотрудники СБУ задокументировали два факта взяток.

Ведутся следственные действия по месту работы и проживания фигурантов.

СБУ задержала на взятке главу Житомирской таможни Ольгу Ильинскую

СБУ задержала на взятке главу Житомирской таможни Ольгу Ильинскую

Отметим, вчера журналист Евгений Плинский заявлял, что помимо Ильинской на взятке поймали и ее зама Олега Можовского, начальника управления Андрея Максимца и посредника. Он опубликовал соответсвующее видео.

Ранее сообщалось, что на Львовщине ГБР задержало правоохранителей, которые требовали взятку от фонда, помогающего военным.

Также мы писали, что в Одессе задержали замначальника ОВА по подозрению в получении взятки.

Между тем на днях суд вынес первый приговор по делу о попытке подкупа руководства НАБУ и САП рекордной в истории Украины взяткой.

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