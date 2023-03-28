Появился первый приговор по громкому делу о попытке подкупа руководства НАБУ и САП. Летом 2020 года им пытались дать крупнейшую в истории Украины взятку - пять миллионов долларов.

Обвинили в этом экс-министра экологии времен Януковича Николая Злочевского и аффилированных с ним лиц, которые, собственно, и предлагали деньги Артему Сытнику и Назару Холодницкому - за закрытие дел на Злочевского.

Как сообщили в антикоррупционной спецпрокуратуре, 28 марта суд утвердил сделку со следствием одного из обвиняемых - бывшего менеджера компании Николая Злочевского Burisma Group.

Он получил пять лет, но с испытательным сроком на год (то есть, отбывать наказание в тюрьме не будет).

Одним из условий сделки стало перечисление 100 миллионов гривен на проект "Армия дронов".

Напомним, кроме Злочевского по делу проходили:

первый заместитель начальника ГУ ГПС в Киеве

один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии (видимо, он и пошел на сделку со следствием)

бывший руководитель одного из департаментов налоговой.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщали подробности этого дела.

Ранее мы подробно рассказывали, кто и зачем хотел дать главе НАБУ рекордную взятку в истории Украины.