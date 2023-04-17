СБУ сообщила о подозрении журналистке из Винницы Юлии Тарапате, которая уехала в России в 2014 году и сейчас работает в должности замглавреда газеты "Вечерняя Москва".

"С 24 февраля 2022 года она выполняет указания Кремля по распространению публикаций, где оправдывает вооруженную агрессию России и отрицает причастность оккупантов к массовым убийствам мирных жителей на Киевщине", - заявляет СБУ.

В частности, она называет "постановочными" массовые захоронения в Буче и Ирпене, говорится в сообщении.

Ей инкриминируют ч.6 ст.111-1 (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией).

По этой статье ей грозит до 12 лет заключения.

Ранее СБУ заявила о задержании в Хмельницком "пророссийского пропагандиста", работавшего на Медведчука.

Также "Страна" писала, как СБУ открыла производство в отношении закарпатской блогерши, которая призвала отделить регион от Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.