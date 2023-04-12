СБУ задержала в Хмельницком журналиста Алексея Куракина. Его называют пророссийским пропагандистом, обвиняют в работе на Виктора Медведчука и призывах "поделить" Украину.

Об этом сообщают источники "Страны". СБУ же официально сообщает о задержании, но не называет имени подозреваемого. Также его личность подтверждается фотографией задержания без блюра.

"Еще до начала полномасштабного вторжения он входил в пул политических пиарщиков, работавших на Медведчука. Установлено, что фигурант занимался раскруткой медийного образа приспешника кремля как миротворца, которого слышат в Москве", - говорится в сообщении.

По данным СБУ он "неоднократно распространял публикации, в которых ставил под сомнение существование украинского государства в международно признанных границах. Также он занимался дискредитацией Сил обороны и распространял фейки о внутренне-политической обстановке в Украине".

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Уже избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, СБУ объявила в розыск жену Виктора Медведчука, бывшую телеведущую Оксану Марченко.

Ранее мы писали, что суд арестовал 154 объекта имущества семьи Виктора Медведчука.