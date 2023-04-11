Жена Виктора Медведчука, бывшая телеведущая Оксана Марченко объявлена в розыск.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел, опубликованная в разделе "Розыск".

В карточке Марченко указано, что ее разыскивает СБУ Ивано-Франковской области и что она является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Датой ее исчезновения указано 24 марта 2023 года, а местом - Соломенский район Киева.

Розыск Марченко касается уголовного дела по части третьей статьи 110-2 - "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

На прошлой неделе СБУ сообщила, что по ее материалам суд наложил арест на еще два земельных участка с объектами недвижимости, "незаконно находившимися в собственности Оксаны Марченко".

В конце февраля в Украине арестовали активы Марченко на более чем 5,6 миллиардов гривен. Кроме того, были арестованы активы жены Медведчука в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.