СБУ сообщает о задержании в Одессе срочника Военно-морских сил Украины, который, по версии следствия, передавал российским военным данные о дислокации штаба, боевой техники и складов боеприпасов, а также пытался зафиксировать расположение установок Himars.

По данным СБУ, срочника завербовали еще в начале войны. Он получил псевдоним "Крымчанин" и отрабатывал задания по сбору данных об обороне Одессы.

Он общался с россиянами через анонимный мессенджер, используя другую сим-карту. Отправлял данные о дислокации штаба, техники, складов с ракетно-артиллерийским вооружением в виде текста и меток на карте. Ему инкриминируют ч.2 ст.111 (Госизмена в условиях военного положения".

Ранее СБУ задержала жителя Николаевской области, подозреваемого в сборе разведданных об обороне Южно-Украинской АЭС.

Также сообщалось, что СБУ заявила о разоблачении одесской компании, которая поставляла РФ сырье для прицелов.

Кроме того, СБУ недавно отчиталась об аресте активов российского бизнесмена Сердюка, финансирующего испытание вражеских ракет.

Война в Украине продолжается уже 411-й день. Мы следим за новостями 10 апреля в своем онлайне.

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