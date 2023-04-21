В пятницу, 21 апреля, в Украине идет уже 422-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 20 апреля.

Ниже читайте новости за сегодня. Онлайн обновляется.

21 апреля

10.10 Ситуация на данный момент в Киево-Печерской лавре.

Очень много полиции. На территории Лавры пропускают только по паспортам, досматривают личные вещи и проверяют их металлоискателем. Также закрыты центральные ворота.

Полицейские только выпускают автомобили с территории Лавры, заехать в Лавру могут только полицейские.

Сейчас возле Живоносного храма (корпус 44), который опечатали сегодня утром, дежурит несколько полицейских.

Основная масса силовиков сосредоточена возле 39 корпуса, где противостояние было вчера.

Туда допускают только журналистов с аккредитацией от ВСУ.

10.00 ГСЧС публикует фото ликвидаци последствий прилета беспилотников в Винницкой и Полтавской областей. Предварительно - без жертв.

В Винницкой области пожар уже ликвидировали, в Полтавской процесс ликвидации последствий обстрела продолжается.

09.45 В Киево-Печерской лавре полиция задержала стримера-семинариста УПЦ, который снимал сегодняшние события в монастыре.

09.20 Представители Минкульта и полиция опечатали еще один корпус Киево-Печерской Лавры, сообщают в пресс-службе УПЦ.

На территорию самого монастыря допускают лишь по паспортам.

Как сообщается, правоохранители пришли после начала службы и закрыли ворота, ведущие к Живоносному храму (корпус №44).

"Прихожане, не успевшие зайти, остались за оградой", - сообщают в УПЦ.

09.10 Еще один объект инфраструктуры пострадал от "Шахидов" - в Винницкой области.

Об этом сообщила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

08.55 Обновленная информация от Воздушных сил по ночной дрон-атаке.

Налет был не десятью, как сообщалось ранее в сводке Генштаба, а 12-ю дронами.

08.05 Украину в НАТО могут принять только после окончания войны, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Для Киева дверь в Альянс "приоткрылась", "но сейчас не время для принятия подобных решений", сказал министр в интервью ZDF.

Но и после того, как война окончится, "надо хорошо продумать данный шаг", и решать вопрос об украинском членстве "с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот".

08.00 За минувшие сутки РФ 63 раза обстреляла Херсонскую область, выпустив 247 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 4 раза. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, 3 - получили ранения.

Что касается эвакуации населения, то с деоккупированной территории области эвакуированы 52 человека.

07.50 Ночью РФ обстреляла Никопольский район из тяжелой артиллерии. Пострадала Мировская громада. К счастью, люди не пострадали.

Территорию, где произошли прилеты, обследуют в ГСЧС. Уточняют последствия удара.

07.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За прошедшие сутки РФ нанесла 23 авиаудара.

2. Сегодня ночью враг применил около 10 беспилотников типа "Шахед-136", 8 из них были уничтожены.

3. Также силы РФ совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

4. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на них отражено более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

5. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления противника.

07.00 Ночью РФ атаковала из беспилотников Киев.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Было обнаружено и сбито 8 "Шахедов". Жертв и разрушений предварительно нет.

06.40 Ночью россияне ударили по Полтавскому району Полтавской области из беспилотников.



Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Есть разрушение гражданской инфраструктуры. Спасатели работают над ликвидацией пожара. Предварительно пострадавших нет.

06.30 Карта тревог сейчас.