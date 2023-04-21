Продолжает поступать информация о тяжелой для украинской войск ситуации в районе трассы через Хромово, по которой гарнизон Бахмута снабжается с запада, о чем сообщалось еще вчера.

Россияне утверждают, что их войска уже вышли на трассу. Об этом говорится в пабликах "Вагнера".

Советник Пушилина Ян Гагин даже заявил сегодня с утра, что "крышка котла, по сути, захлопнулась". Он утверждает, что россияне захватили "несколько сотен метров" дороги через Хромово.

Украина не подтверждает этих заявлений. Но вчера в Генштабе сообщали о тяжелых боях за Хромово. Об этом же писали и ряд украинских военных пабликов.

А сегодня о продвижении к трассе на Хромово написал американский "Институт изучения войны". Со ссылкой на российские источники, он заявляет, что силы "Вагнера" меняют направление главного удара по Бахмуту и активизируют усилия по продвижению к трассе 00506 (из Хромово в Бахмут).

"Силы "Вагнера" атаковали возле Хромово и смогли продвинуться к неуказанному шоссе - вероятно, 00506 - которое украинские силы используют в качестве наземной линии связи в Бахмут. На кадрах с геолокацией, опубликованных 20 апреля, видно, как украинские силы обстреливают российские позиции к северо-западу от Хромово", - говорится в сводке "Института".

Американский блогер WarMapper также пишет, что подтверждено приближение россиян к трассе на Хромово.

То есть, западные аналитики хоть и не говорят о захвате участка этой дороги, но свидетельствуют о том, что противник подошел ближе к ней (и, соответственно, получил больше огневого контроля).

При этом даже физическое перерезание трассы на Хромово не будет означать полного окружения Бахмута, хотя и затруднит и без того непростое снабжение гарнизона города. Остается еще дорога через Ивановское (простреливаемая противником), а также поля и проселочные дороги между Ивановским и Хромово (тоже простреливаемые и проблематичные для движения техники во время дождей).

Напомним, вчера в Минобороны Украины признали, что ВСУ отходят с ряда позиций в Бахмуте.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.