В Минобороны Украины признали, что ВСУ отходят с ряда позиций в Бахмуте. Удерживать его сложно, поскольку город уничтожается российской стороной.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в интервью ICTV.

"Ситуация там очень сложная. Они полностью разрушают город, в таких условиях сложно удерживать позиции. На некоторых участках им удается продвинуться вперед, но Бахмут стоит, мы наносим врагу невероятные потери как в пехоте, так и в технике", - сказала Маляр.

По ее словам, Украина вынуждена использовать максимальные ресурсы для обороны. Но также ведет активные штурмовые действия.

Напомним, ранее Маляр заявляла, что на востоке уже происходят контрнаступательные операции Украины.

Также в ВСУ начали проверку заявлений военного об отправке неподготовленных новобранцев под Бахмут.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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