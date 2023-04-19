Генштаб ВСУ опубликовал вечернюю сводку с фронта за 19 апреля.

Главное в ней:

1. В эпицентре боевых действий находятся Бахмут и Марьинка Донецкой области.

2. ВСУ отбили более 40 атак противника на направлениях:

Лиманском – в районе Кременной,

Бахмутском – в Бахмуте,

Авдеевском – в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского,

Марьинском – в районе Марьинки и Победы,

Шахтерском – в районе Угледара.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка существенно не изменилась.

4. Армия РФ нанесла три ракетных и 37 авиаударов, совершила 57 обстрелов из РСЗО. Из 12 примененных ею беспилотников типа "Шахед-136" сбиты 10.

5. Авиация ВСУ нанесла семь ударов.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.