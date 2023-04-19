Бои за Бахмут и Марьинку, атака беспилотников. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ опубликовал вечернюю сводку с фронта за 19 апреля.
Главное в ней:
1. В эпицентре боевых действий находятся Бахмут и Марьинка Донецкой области.
2. ВСУ отбили более 40 атак противника на направлениях:
- Лиманском – в районе Кременной,
- Бахмутском – в Бахмуте,
- Авдеевском – в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского,
- Марьинском – в районе Марьинки и Победы,
- Шахтерском – в районе Угледара.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка существенно не изменилась.
4. Армия РФ нанесла три ракетных и 37 авиаударов, совершила 57 обстрелов из РСЗО. Из 12 примененных ею беспилотников типа "Шахед-136" сбиты 10.
5. Авиация ВСУ нанесла семь ударов.
Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.
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