В среду, 19 апреля, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки силы РФ нанесли 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

2. Основные усилия враг сосредоточил на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отразили там более 60 атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.



3. На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают минировать местность, наращивая оборонительные возможности. В частности, минируют акватории рек Конка и Днепр. Имеются случаи подрывов местных жителей при попытке выйти на воду.

4. Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА.



Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.