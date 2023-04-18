Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинские позиции в Авдеевке, которую штурмуют и пытаются окружить российские войска.

На месте он заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" по ситуации в районе его ответственности.

Также президент пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

Напомним, 10 апреля в Авдеевке после авиаудара обрушилась многоэтажка.

Также по данным ВСУ, войска РФ прекратили наступление на Авдеевку и почти не продвигаются по всему фронту.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему поляки, венгры и словаки заблокировали экспорт зерна из Украины.