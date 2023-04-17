У Зеленского снова заявили, что в Украине в будущем введут электронные повестки через "Дию". Минцифры отрицает
После внедрения электронных повесток в России об этом активнее заговорили и в Украине. Уже не в первый раз об этом высказался член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, который также является представителем президента в парламенте.
В эфире телемарафона он заявил, что в будущем Украина должна прийти к выдаче повесток через "Дию".
"Потенциально должны к этому прийти, потому что цифровизация предполагает упрощение. Но это не краткосрочная перспектива", - сказал Вениславский.
Вскоре глава Минцифры Михаил Федоров опроверг заявления Вениславского.
Он опубликовал свое фото, на котором он держится за голову (жест "фейспалм" является частой реакцией в интернет-среде на явную глупость или ложную информацию).
"Когда в интернете снова пишут, что повестки будут у Дие. Услуги нет ни в разработке, ни в планах", - подписал фото Федоров.
Напомним, что ранее Вениславский уже предлагал рассылать повестки через мессенджеры. Однако глава Минцифры Михаил Федоров и тогда заявлял, что как минимум в этом году сделать это не получится из-за отсутствия качественного реестра военнообязанных.
А руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник объяснял отсутствие повесток в "Дие" политической позицией.
Также "Страна" подробно рассказывала, зачем в РФ вводят электронные повестки и что это значит для Украины.
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