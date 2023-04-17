После внедрения электронных повесток в России об этом активнее заговорили и в Украине. Уже не в первый раз об этом высказался член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, который также является представителем президента в парламенте.

В эфире телемарафона он заявил, что в будущем Украина должна прийти к выдаче повесток через "Дию".

"Потенциально должны к этому прийти, потому что цифровизация предполагает упрощение. Но это не краткосрочная перспектива", - сказал Вениславский.

Вскоре глава Минцифры Михаил Федоров опроверг заявления Вениславского.

Он опубликовал свое фото, на котором он держится за голову (жест "фейспалм" является частой реакцией в интернет-среде на явную глупость или ложную информацию).

"Когда в интернете снова пишут, что повестки будут у Дие. Услуги нет ни в разработке, ни в планах", - подписал фото Федоров.

Напомним, что ранее Вениславский уже предлагал рассылать повестки через мессенджеры. Однако глава Минцифры Михаил Федоров и тогда заявлял, что как минимум в этом году сделать это не получится из-за отсутствия качественного реестра военнообязанных.

А руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник объяснял отсутствие повесток в "Дие" политической позицией.

Также "Страна" подробно рассказывала, зачем в РФ вводят электронные повестки и что это значит для Украины.

Война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

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