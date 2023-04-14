Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных.

Об этом сообщают российские издания.

Закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки, Госдума РФ приняла 11 апреля. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале "Госуслуги" (аналог украинской "Дии"). 12 апреля закон одобрил Совет федерации.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил, что электронные оповещения призывников будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные повестки из военкоматов. По его словам, новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных россиян.

А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что в российских военкоматах местами много бардака, поэтому закон призван исправить эту ситуацию, а скорость его принятия связана с важностью документа. Он напомнил, что сведения о проблемах в военкоматах России вскрылись с начала "спецоперации" в Украине.

Ранее мы рассказывали, зачем в РФ вводят электронные повестки и что это значит для Украины.