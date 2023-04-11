Госдума РФ одобрила во втором чтении законопроект о вручении повесток в армию в электронном виде. Они будут считаться врученными через 7 дней после их появления в личном кабинета военнообязанного в Госуслугах (аналог "Дии").

На время с момента вручения повестки и до прихода в военкомат военнообязанному запрещен выезд за пределы РФ.

Ключевые положения.

1. Повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток. Ее военнообязанный сможет увидеть в своем личном кабинете в системе Госулуги.

2. Со дня получения повестки и до явки в военкомат военнобязанному запрещается выезд из РФ.

3. МВД, налоговая служба, ЦИК, суды, Фонд пенсионного и социального страхования, медицинские организации, образовательные и научные организации, Минпросвещения, органы государственной власти субъектов РФ должны предоставлять в электронном виде сведения о военнообязанных. Работодатели и вузы будут предоставлять сведения о военнообязанных через "Госуслуги".

Ранее мы писали, что в РФ собираются рассылать электронные повестки всем военнообязанным, а не только призывникам.

По словам главы Луганской ОВА Смирнова, россияне раздают повестки и заселяются в пустые дома.