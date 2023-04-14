Посол Канады в Украине Лариса Галадза заявила, что верит в возможность привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности и ждет от Международного уголовного суда большего, чем выдача ордера на арест.

Об этом она сообщила в интервью "Интерфакс-Украина".

Галадза говорит, что Канада очень поддерживает МУС.

"Мы предоставили финансирование суда, чтобы помочь справиться с увеличением рабочей нагрузки и повышенными требованиями в результате вторжения России в Украину. Мы были очень довольны ордером на арест президента Путина и Марии Львовой-Беловой. Почему? Потому что это показывает, что суд может работать быстро и он сосредоточился на действительно важном аспекте войны России против Украины и ее последствиях для детей. И безусловно, я глубоко верю, что есть возможность привлечь Путина к ответственности, как и всех совершивших военные преступления в Украине за то, что они совершили. И я ожидаю, что мы увидим больше МУС", - сказала Галадза.

Она добавила, что абсолютно уверена в возможности привлечения Путина к ответственности.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Главный прокурор МУС в Гааге Карим Хан заявил, что ордер на арест Путина выдан пожизненно.