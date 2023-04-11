Министр по делам ЕС и конституции в правительстве Австрии Каролина Эдтштадлер подтвердила, что если Владимир Путин окажется на территории страны, его арестуют, учитывая ордер Международного уголовного суда.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

"Австрия будет соблюдать свои обязательства по международному праву и уголовному праву. Я была судьей по уголовным делам на своей гражданской работе, и выдача международного ордера на арест от ICC (Международный уголовный суд, - ред.) означает, что если он ступит на австрийскую землю, должен быть произведен арест", - сообщила она.

Напомним, главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина выдан пожизненно.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что если Путин приедет в Германию, то его арестуют. Также Армения признала юрисдикцию МУС и должна будет арестовать Путина в случае приезда.

В то же время, Венгрия не будет арестовывать Путина, если тот приедет в страну. В правительстве премьера Виктора Орбана не видят для этого законных оснований. Казахстан также не собирается арестовывать Путина в случае его визита, несмотря на ордер Международного уголовного суда.