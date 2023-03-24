Определилась еще одна страна, в которую Путин уже вряд ли приедет

Конституционный суд Армении признал обязательства перед Международным уголовным судом, который  на прошлой неделе выписал ордер на арест Владимира Путина.

Об этом сообщает News.am.

То есть в теории Армения может арестовать президента РФ в случае визита.

Ранее Венгрия заявила, что не будет арестовывать Путина, если он приедет, а Германия сказала, что будет. Дмитрий Медведев заявил, что в таком случае РФ ударит ракетами по Бундестагу и офису Олафа Шольца.

"Страна" разбиралась, что означает ордер на арест Путина.

Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 393-го дня войны. На севере Бахмута, судя по сводкам, идут бои за промзону завода цветных металлов. Под обстрелами - Авдеевка. В областной военной администрации готовятся ввести принудительную эвакуацию гражданских из Авдеевки и прилегающих районов, а также со всей линии фронта, от Северска до Угледара. 

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будет ли контрудар под Бахмутом и готовят ли ВСУ атаку "роя дронов" для прорыва к Крым.

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