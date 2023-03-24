Конституционный суд Армении признал обязательства перед Международным уголовным судом, который на прошлой неделе выписал ордер на арест Владимира Путина.

Об этом сообщает News.am.

То есть в теории Армения может арестовать президента РФ в случае визита.

Ранее Венгрия заявила, что не будет арестовывать Путина, если он приедет, а Германия сказала, что будет. Дмитрий Медведев заявил, что в таком случае РФ ударит ракетами по Бундестагу и офису Олафа Шольца.

"Страна" разбиралась, что означает ордер на арест Путина.

Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 393-го дня войны. На севере Бахмута, судя по сводкам, идут бои за промзону завода цветных металлов. Под обстрелами - Авдеевка. В областной военной администрации готовятся ввести принудительную эвакуацию гражданских из Авдеевки и прилегающих районов, а также со всей линии фронта, от Северска до Угледара.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будет ли контрудар под Бахмутом и готовят ли ВСУ атаку "роя дронов" для прорыва к Крым.