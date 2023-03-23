Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о ракетном ударе по Бундестагу и офису канцлера Германии, если президента РФ Владимира Путина арестуют.

Так он прокомментировал заявление министра юстиции ФРГ о том, что российский президент, согласно ордеру МУС, будет арестован, если приедет в Германию.

Соответствующее видео публикует телеграм-канал "Пул номер 3".

"Вот представим себе - понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да - но тем не менее вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. Он понимает, что это casus belli, что это объявление войны?", - заявил Медведев.

Ранее он предложил нанести удар по зданию суда в Гааге, который выдал ордер на арест Путина.

Также сообщалось, что Медведев считает, что угроза ядерного конфликта России с Западом только выросла.

Кроме того, ранее он угрожал уничтожить танковый завод, который хотят построить в Украине немцы.