Медведев угрожает уничтожить танковый завод, который хотят построить в Украине немцы
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает уничтожить ракетными ударами танковый завод, о намерении построить который в Украине объявила немецкая компания "Рейнметалл".
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", - заявил Медведев.
Ранее мы писали, что из-за нехватки мощностей для снабжения Украины, немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Ориентировочная стоимость проекта - 200 миллионов евро. Мощность - до 400 танков в год.
Также сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры с Украиной о поставках танка нового поколения Panther KF51 с дистанционным управлением и дроном-камикадзе.
Тем временем война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.