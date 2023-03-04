Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает уничтожить ракетными ударами танковый завод, о намерении построить который в Украине объявила немецкая компания "Рейнметалл".

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", - заявил Медведев.

Ранее мы писали, что из-за нехватки мощностей для снабжения Украины, немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Ориентировочная стоимость проекта - 200 миллионов евро. Мощность - до 400 танков в год.

Также сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры с Украиной о поставках танка нового поколения Panther KF51 с дистанционным управлением и дроном-камикадзе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.