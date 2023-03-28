В США против создания международного трибунала по военным преступлениям России в Украине, чего требовал Офис президента.

Об этом во время конференции в Вашингтоне заявила посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа Бет ван Скаак, передает "Голос Америки".

Вместо этого Госдеп поддерживает создание "гибридного специального трибунала" в рамках судебной системы Украины, "но с привлечением международных специалистов".

По словам Бет ван Скаак, создание такого трибунала не потребует специальной резолюции Генассамблеи ООН.

"Есть опасения, что, возможно, не получится собрать необходимые голоса в Генассамблее для создания подобной институции", - заявила чиновница.

Причем, по мнению представительницы Госдепа, находиться такой трибунал может и в Европе, что "в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такой институции".

Ранее глава ОП Андрей Ермак высказывался против создания "гибридного трибунала", ведь он не дает гарантий снятия иммунитета с Путина и членов правительства РФ.

Как сообщалось, Европараламент проголосовал за создание трибунала для высшего руководства РФ.

Также мы писали, что президент Латвии станет адвокатом Украины при создании Спецтрибунала.