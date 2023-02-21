Президент Латвии Эгилс Левитс готов стать адвокатом Украины по созданию Специального трибунала для наказания политической верхушки России за развязанную против Украины войну. В частности, Левитс наметил несколько сценариев создания спецтрибунала: на базе ООН, по соглашению нескольких стран, или на базе ЕС или Совета Европы.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в своем Facebook после встречи с президентом Латвии в Риге.

"Выразила искреннюю признательность Эгилсу Левитсу за его личное лидерство в этом вопросе, как главы Государства и опытного юриста. Ценим президентскую поддержку расследования военных преступлений РФ в Международном уголовном суде, исков Украины против страны агрессора в других международных судебных институтах", - пишет Кондратюк.

Кроме того, президент Латвии выразил свою полную поддержку ускоренному вступлению Украины в Евросоюз и выразил уверенность в том, что Украина победит в войне с российским агрессором и станет одним из сильнейших членов НАТО.

Вице-спикер Верховной Рады находится с визитом в столице Латвии - Риге, где сейчас проходят Дни Украины. Она провела встречи со спикером парламента Латвии, министрами здравоохранения и обороны, мэром Риги.

Напомним, ранее парламент Латвии разрешил лишать гражданства тех, кто поддерживает войну России против Украины.

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