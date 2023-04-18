ВСУ отбили более 70 атак противника. Утренняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку с фронта. В течение суток было отражено более 70 атак противника.
- На Купянском направлении - вблизи Синьковки. На Лиманском - севернее Спорного.
- На Бахмутском направлении - бои за Бахмут, Ивановское и Предтечино.
- На Авдеевском направлении противник атаковал в районах Новокалинового, Северного и Первомайского. А также Марьинки.
Ранее военные на Бахмутском направлении рассказали, что им прислали неподготовленное пополнение, которое даже стрельбе не обучали. Также Чокнадий показал солдата, которого отправили на передовую, несмотря на то что у него пятеро детей.
После этого в ВСУ начали проверку заявлений военного об отправке неподготовленных новобранцев под Бахмут.
В заявлении Анны Маляр, утверждается, что "ни один ребенок военнослужащего, фигурирующего в видео, официально не зарегистрирован, в свидетельстве о рождении детей он как отец не значится".
Командование Сил теробороны ВСУ заявило, что "военнослужащие Сил ТрО ВСУ после получения мобилизационного распоряжения в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в обязательном порядке проходят базовую общевойсковую подготовку и профессиональную подготовку в учебных центрах".