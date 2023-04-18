Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку с фронта. В течение суток было отражено более 70 атак противника.

На Купянском направлении - вблизи Синьковки. На Лиманском - севернее Спорного.

На Бахмутском направлении - бои за Бахмут, Ивановское и Предтечино.

На Авдеевском направлении противник атаковал в районах Новокалинового, Северного и Первомайского. А также Марьинки.

Ранее военные на Бахмутском направлении рассказали, что им прислали неподготовленное пополнение, которое даже стрельбе не обучали. Также Чокнадий показал солдата, которого отправили на передовую, несмотря на то что у него пятеро детей.

После этого в ВСУ начали проверку заявлений военного об отправке неподготовленных новобранцев под Бахмут.

В заявлении Анны Маляр, утверждается, что "ни один ребенок военнослужащего, фигурирующего в видео, официально не зарегистрирован, в свидетельстве о рождении детей он как отец не значится".

Командование Сил теробороны ВСУ заявило, что "военнослужащие Сил ТрО ВСУ после получения мобилизационного распоряжения в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в обязательном порядке проходят базовую общевойсковую подготовку и профессиональную подготовку в учебных центрах".