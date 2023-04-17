Российские военные телеграм-каналы заявили об атаке ВСУ в районе Угледара Донецкой области.

По их сообщениям, атаки шли от Угледара в направлении Никольского и Павловки (оба населённых пункта находятся под контролем РФ) с использованием бронетехники. По утверждениям россиян, атаки были обиты.

Российские телеграм-каналы также предполагают, что это могла быть разведка боем перед началом контрнаступления ВСУ, одним из направлений которого эксперты называют район Угледара.

Украина информацию о наступательных действия на этом направлении не подтверждала.

Между тем США ожидают начала украинского контрнаступления в конце апреля.

А глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ "идет по плану", однако сами планы по его реализации он озвучивать не будет.

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