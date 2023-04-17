"Это будет удивительно и быстро". Буданов считает, что контрнаступление ВСУ идет по плану
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ "идет по плану", однако сами планы по его реализации он озвучивать не будет.
"Если кратко – это будет удивительно и быстро", – сказал Буданов.
Также глава ГУР высказал мнение, что Россия перешла к стратегической оборонной операции: их задача – удержать захваченные территории и сорвать наступательные планы Украины. Исключение - Бахмут, где противник пытается захватить город, и Авдеевка, которую россияне пытаются окружить.
Когда журналист также напомнил главе ГУР его слова о том, что весной ВСУ войдут в Крым, Буданов ответил, что "у нас еще есть в запасе время".
Напомним, Буданов назвал слив документов Пентагона информационной войной, выгодной РФ.
Также он заявил о необходимости успешного наступления Украины и сказал, что "без побед возникнут вопросы".
Тем временем война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.
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