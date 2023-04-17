Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ "идет по плану", однако сами планы по его реализации он озвучивать не будет.

"Если кратко – это будет удивительно и быстро", – сказал Буданов.



Также глава ГУР высказал мнение, что Россия перешла к стратегической оборонной операции: их задача – удержать захваченные территории и сорвать наступательные планы Украины. Исключение - Бахмут, где противник пытается захватить город, и Авдеевка, которую россияне пытаются окружить.

Когда журналист также напомнил главе ГУР его слова о том, что весной ВСУ войдут в Крым, Буданов ответил, что "у нас еще есть в запасе время".

Напомним, Буданов назвал слив документов Пентагона информационной войной, выгодной РФ.

Также он заявил о необходимости успешного наступления Украины и сказал, что "без побед возникнут вопросы".

Тем временем война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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