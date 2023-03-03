Решающая битва между Россией и Украиной состоится этой весной и станет последней до окончания войны.

Такое мнение высказал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью USA Today.

"Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она сменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у России закончатся ее инструменты войны", — отметил Буданов.

В USA Today добавили, что "он не представил никаких конкретных доказательств в поддержку своих утверждений" и что важно отметить, что Москва и Киев вовлечены в интенсивную информационную войну.

Также издание приводит мнение эксперта, которое расходится со словами Буданова.

"Вторжение России в Украину не оправдало многих ожиданий, не говоря уже о прогнозах. Тем не менее, по крайней мере, это можно сказать с уверенностью: мы далеки от конца этой войны. Несмотря на растущие призывы к дипломатическому урегулированию, в обозримой перспективе не видно выхода из тупика. Россия и Украина продолжают верить, что победят, если продолжат борьбу. Ни один посредник не поможет выйти из этого тупика", - заявили Раджан Менон и Бенджамин Х. Фридман из вашингтонского аналитического центра Defense Priorities.

В феврале министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что США и союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной.

А Буданов в феврале говорил, что в планах РФ - выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта.