В Сети появилось видео из фронтового Бахмута Донецкой области, снятое при помощи беспилотника.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Сообщается, что съемка велась 11 апреля. На видео можно заметить, что город сильно пострадал от постоянных обстрелов и уличных боев.

Ранее мы публиковали видео, снятое бойцами подразделений "Гонор" и "Волки да Винчи", которые показали бой за блиндаж у дороги, которая связывает Бахмут с большой землей.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.