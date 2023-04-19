На востоке Украины уже происходят контрнаступательные операции ВСУ. Активные штурмовые действия в Бахмуте, Марьинке на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта тоже можно считать элементом контрнаступления.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Постоянно продолжается подготовка ВСУ и различных действий оборонительного и наступательного характера. Контрнаступательные действия в том числе происходят и сейчас на востоке", - заявила она.

Маляр призвала "не сводить публично контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям".

"Поэтому говорить узко о контрнаступлении - некорректно. Это огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ. Это прежде всего подготовка людей к комплексу действий - и к оборонительным, и к наступательным", - заявила она.

Напомним, российские телеграмм-каналы сообщают, что в последние дни ВСУ предпринимали попытки наступления под Угледаром в Донецкой области и под Ореховом в Запорожской. Украина эту информацию не подтверждала.

Ранее министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что верит в успех контрнаступления Украины, но не в завершение войны до конца года.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.