Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил уверенность в запланированном контрнаступлении Украины. Но дал понять, что война, скорее всего, продолжится и в следующем году.

Его слова приводят New York Times.

"Я оптимистично настроен в отношении того, что в период между этим и следующим годом Украина сохранит импульс и сильную позицию. Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Ранее американские СМИ сообщили, что США ожидают начала украинского контрнаступления в конце апреля.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.