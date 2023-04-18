Президент РФ Владимир Путин посетил Херсонскую область, где, как ожидается, может быть основной удар украинских войск в ходе анонсированного наступления.

"Страна" разбирается, что это может значить.

Не исключено, что своим визитом Путин хотел не только укрепить боевой дух находящихся там войск, но и пресечь периодически возникающие слухи о подготовке "договорняка", по которому РФ уходит с захваченной части Херсонской и Запорожской областей (как ушла с правобережья Днепра в ноябре прошлого года) в обмен на сохранение контроля над Крымом.

Хотя, как писала уже "Страна", достоверность этих слухов и ранее выглядела крайне сомнительно с учетом того значения, которое для РФ имеет сохранение сухопутного коридора в Крым. И с учетом проблематичности обороны полуострова в случае, если украинские войска выйдут к его границам и к Азовскому морю.

Примечательны и акценты на персоналиях российских генералов, сделанные во время поездки Путина. Уроженец Донецкой области командующий ВДВ генерал Теплинский (который считается одним из самых способных российских военачальников), как следует из сообщений, докладывал Путину о ситуации на южном фронте. Это указывает на то, что Теплинский в том или ином качестве отвечает за данный участок. Ранее, напомним, ходили слухи, что Теплинский был фактически отстранен от командования ВДВ из-за разногласий с Герасимовым и вернулся в строй совсем недавно.

Такая же история (отстранение с последующим возвращением) была и с генералом Лапиным, который сейчас обозначен как командующий группировкой "Восток" в Луганской области. Только против Лапина "играла" конкурирующая с Герасимовым группировка - Кадыров и Пригожин.

Наконец, также упомянутый в сообщении Кремля командующий группировкой "Днепр" в Херсонской области Олег Макаревич, по информации российских военкоров, рассматривался в начале года в качестве сменщика Теплинского на посту командующего ВДВ. Таким образом Путин, делая акцент на личностях генералов, с которыми он встречался, возможно, пытается показать, что имевшие место противоречия внутри российского командования уже ликвидированы или, как минимум, не играют серьезной роли.