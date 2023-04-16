Британская разведка в утренней сводке заостряет внимание на персоне российского генерала-полковника Михаила Теплинского, который командует Воздушно-десантными войсками России.

Соответствующая сводка опубликована в Твиттере Минобороны Британии.

Заявляется, что Теплинский, вероятно, вновь играет одну из ключевых ролей на войне в Украине, хотя в январе был снят с этого направления.

Ранее о возвращении Теплинского в командование РФ сообщали российские телеграм-каналы.

Теплинский (уроженец Моспино Донецкой области) вероятно, является одним из немногих российских генералов, пользующимся уважением среди рядовых военных, пишет британская разведка.

Один из признаков его возвращения - усиление роли ВДВ под Бахмутом.

Разведка полагает, что Теплинский скорее всего будет продвигать традиционную роль ВДВ как элитной силы.

Ранее разведка Великобритании сообщала, что российская армия и ЧВК "Вагнер" улучшили взаимодействие в Бахмуте и возобновили наступление, ВСУ организованно отходят. В частности, сообщается, что штурмовые группы "Вагнера" продолжают наступать в центральной части Бахмута, а ВДВ РФ прикрывают их с флангов - севернее и южнее.

Война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 416-го дня войны. Под обстрелом были приграничный город Сумской области, Очаков, Херсон, Константиновка. Спасатели продолжили ликвидировать последствия обстрела Славянска, где погибли более десяти человек. За Бахмут продолжились тяжелые бои. Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных россиян. Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.