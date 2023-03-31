Россияне готовятся к контрнаступлению украинских войск на левобережье Херсонской области.

Об этом заявила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Оккупанты начали постоянно переформироваться и менять места дислокации. Поскольку понимают, что до того, как начнется контрнаступление, мы проведем ряд мер, чтобы истощить их логистику", – сказала она.

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