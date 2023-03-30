Россияне снизили количество обстрелов с Кинбурнской косы в Николаевской области.

Об этом заявила спикер оперкомандования "Юг" Наталя Гуменюк.

"На протяжении нескольких последних суток мы наблюдаем снижение обстрелов. За вчерашний день не было ни одного обстрела. И перед этим трое суток не было ни одного обстрела. Между этими днями были одиночные артиллерийские обстрелы Днепро-Бугского лимана", - сообщила Гуменюк.

По ее словам, россияне снизили активность, поскольку коса "находится под огневым контролем ВСУ".

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