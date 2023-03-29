РФ обстреляла село Подолы Купянского района Харьковской области. Ранены три пожилые женщины 70, 69 и 68 лет.

Об этом сообщает губернатор Олег Синегубов.

Они госпитализированы с множественными осколочными ранениями, состояние одной женщины тяжелое.

Напомним, что за минувшие сутки РФ также обстреляла несколько населенных пунктов в Харьковской области: Богодухов, Волчанск, Двуречная, Стрелка, Ветеренарное. Пострадали люди.

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Ранее мы подводили итоги 398-го дня войны. Самая горячая точка фронта - Бахмут, за который продолжаются бои. На этом направлении РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками. Что касается Авдеевки, то британская разведка считает, что в последние дни РФ отдает приоритет операции по ее окружению перед всеми остальными направлениями

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