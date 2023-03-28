Российские телеграм-каналы распространяют фейковое видео, на котором неизвестный в украинской военной форме якобы стреляет по гражданскому авто с женщиной и маленьким ребенком. Сфабрикованное видео очередная попытка российской информационно-психологической спецоперации, попытка дискредитировать ВСУ.

Об этом сообщает Главное управление разведки в своем Telegram-канале.

В сети сразу возникли сомнения по поводу подлинности видео, в первую очередь потому, что у женщины в авто работал видеорегистратор (что в зоне боевых действий - редкость), и несмотря на наличие камеры, военные на нее не реагируют. Также предположили, что звуки стрельбы и детского плача были наложены.

Также о постановочности видео свидетельствуют следующие аргументы:

Была обнаружена локация снятого видео - на оккупированной территории между Донецком и Макеевкой: поворот с окружной дороги стрельбище т.н "днр";

Один из источников вброса - ник "Юрий Алексеич Z V";

Украинские военные наносят на свои авто сплошные кресты. А на данном видео кресты Вермахта;

Кузов автомобиля, на котором якобы едут украинские военные, был изготовлен в РФ и никогда не поставлялся в Украину.

Кроме того, в ГУР отмечают некачественный монтаж.

"В 1:35 военный в непосредственной близости от машины стреляет из автомата. Но громких звуков выстрелов нет. Окно машины открыто. Шел разговор через окно. Звука закрытия окна нет. Когда машина едет обратно, снова слышно, что окно открыто. Выстрел был, потому что на видео виден разлет гильз. В этот момент должен быть хоть какой-то звук", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, этот ролик подвергся критике даже у российских пропагандистов, а российское министерство иностранных дел, которое сначала распространило это видео с обвинениями украинцев в "нацизме", затем его удалило.

Напомним, ранее замминистра обороны Анна Маляр заявляет о "чрезмерной активизации российской информационной кампании, сопровождающей штурм Бахмута".

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