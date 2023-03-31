В Черном море после утихания шторма российская корабельная группировка увеличилась до 10 единиц.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

При этом из их числа носитель "Калибров", как и вчера, лишь один.

"Даже когда утих шторм, количество корабельного состава увеличилось: сейчас в Черном море находится 10 единиц, но ракетоноситель только один, подводный, тот самый, который был оставлен как определение, что некоторые запасы все же есть", - рассказала Наталья Гуменюк.

Напомним, вчера из-за шторма российские войска уменьшили количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море.

Также минувшей ночью Воздушные силы Украины сбили девяти из десяти дронов, которые летели со стороны Брянской области РФ на Чернигов и Сумы.

Война в Украине продолжается уже 401 день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 400-го дня войны. По американским оценкам, в Бахмуте сражаются около шести тысяч наемников "Вагнера" и 20-30 тысяч рекрутов-заключенных ЧВК. Они несут огромные потери. В Авдеевке жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Об этом заявил мэр города. По его словам, не осталось ни одного уцелевшего дома

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.