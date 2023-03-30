Из-за шторма российские войска уменьшили количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море. Также непогода мешает россиянам использовать для атак авиацию и дроны.

Об этом сообщает пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в настоящее время в Черном море находится до шести вражеских кораблей, среди них - один подводный ракетоноситель, поэтому угроза атаки не исключена.

"Раньше мы наблюдали более 10 кораблей, сейчас это 6 кораблей. Среди них один подводный ракетоноситель, снаряжение которого может достигать 4 ракет типа "Калибр". Это способ "оставаться на дежурстве" и напоминать о собственном присутствии", - рассказала Гуменюк.

Она допустила, что, скорее всего, ракетоносители не будут применены, но все же не исключила возможности ударов.

"Штормовая погода критическая и для самолетов, не наблюдается и угроза "Шахедов" из-за порывистого ветра", - добавляет Гуменюк.

По данным ВСУ, также россияне снизили количество обстрелов с Кинбурнской косы.

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