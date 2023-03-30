В Харькове около 22:10 раздались взрывы.

Мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написали в своих телеграм-каналах, что город находится под обстрелом.

"В настоящее время зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - сообщил Терехов.

"Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано по меньшей мере шесть прилетов, предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!" - призвал Синегубов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также написал, что Харьков обстреливается из Белгородской области.

Как сообщают местные жители, в некоторых районах города пропала горячая и холодная вода.

Вскоре после первого сообщения Синегубов добавил, что по предварительной информации в результате ракетных ударов "в одном из районов Харькова повреждены частный дом и два гражданских автомобиля". Пострадавших пока нет, но данные еще уточняются.

Видео со звуком взрыва в Харькове опубликовали местные группы.

Между тем российские издания сообщают, что в небе над Белгородом прозвучали девять мощных взрывов.

По их информации, взрывы раздавались с 22:10 по киевскому времени и продолжались с интервалами в течение 20 минут, что практически совпадает по времени со взрывами в Харькове.

Не исключено, что белгородские звуки взрывов были звуками вылетов ракет, летевших на Харьков.

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