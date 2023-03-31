Этой ночью войска РФ ударили по Запорожью.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

В результате вражеского обстрела повреждений получил инфраструктурный объект.

К счастью, люди и жилые дома не пострадали. В настоящее время в городе все спокойно, все коммунальные службы работают в штатном режиме.

Война в Украине продолжается уже 401 день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 400-го дня войны. По американским оценкам, в Бахмуте сражаются около шести тысяч наемников "Вагнера" и 20-30 тысяч рекрутов-заключенных ЧВК. Они несут огромные потери. В Авдеевке жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Об этом заявил мэр города. По его словам, не осталось ни одного уцелевшего дома

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.