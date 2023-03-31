Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 31 марта 2023-го.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

личный состав - около 173 360 человек (+460 за сутки),

человек (+460 за сутки), танки - 3 615 (+5) единиц,

(+5) единиц, боевые бронированные машины - 6 977 (+3),

(+3), артиллерийские системы - 2 675 (+4),

(+4), РСЗО - 526 ,

, средства ПВО - 278,

самолеты - 306,

вертолеты - 291,

автомобильная техника - 5 521 (+3) ,

, корабли/катера - 18,

БПЛА - 2 248 (+9),

(+9), крылатые ракеты - 911,

специальная техника - 294.

Напомним, в Минобороны считают, что потери у россиян в разы больше, чем в украинской армии.

Также сообщалось, что силы ПВО ночью сбили девять дронов-камикадзе, выпущенных РФ.

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