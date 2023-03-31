ВСУ уничтожают вражескую армию. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 31 марта 2023-го.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

  • личный состав - около 173 360 человек (+460 за сутки),
  • танки - 3 615 (+5) единиц,
  • боевые бронированные машины - 6 977 (+3),
  • артиллерийские системы - 2 675 (+4),
  • РСЗО - 526,
  • средства ПВО - 278,
  • самолеты - 306,
  • вертолеты - 291,
  • автомобильная техника - 5 521 (+3),
  • корабли/катера - 18,
  • БПЛА - 2 248 (+9),
  • крылатые ракеты - 911,
  • специальная техника - 294.

Напомним, в Минобороны считают, что потери у россиян в разы больше, чем в украинской армии.

Также сообщалось, что силы ПВО ночью сбили девять дронов-камикадзе, выпущенных РФ.

Война в Украине продолжается уже 401-й день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 400-го дня войны. По американским оценкам, в Бахмуте сражаются около шести тысяч наемников "Вагнера" и 20-30 тысяч рекрутов-заключенных ЧВК. Они несут огромные потери. В Авдеевке жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Об этом заявил мэр города. По его словам, не осталось ни одного уцелевшего дома

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.

 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться