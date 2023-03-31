В Генштабе ВСУ опубликовали сводку по потерям РФ в войне
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля 2022 года по 31 марта 2023-го.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- личный состав - около 173 360 человек (+460 за сутки),
- танки - 3 615 (+5) единиц,
- боевые бронированные машины - 6 977 (+3),
- артиллерийские системы - 2 675 (+4),
- РСЗО - 526,
- средства ПВО - 278,
- самолеты - 306,
- вертолеты - 291,
- автомобильная техника - 5 521 (+3),
- корабли/катера - 18,
- БПЛА - 2 248 (+9),
- крылатые ракеты - 911,
- специальная техника - 294.
Напомним, в Минобороны считают, что потери у россиян в разы больше, чем в украинской армии.
Также сообщалось, что силы ПВО ночью сбили девять дронов-камикадзе, выпущенных РФ.
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