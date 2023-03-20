Командование группировки украинских войск "Одесса" разделило южный регион на красную, желтую и зеленую зоны для журналистов.

Это было сделано в соответствии с требованиями приказа главнокомандующего ВСУ от 3 марта прошлого года об организации взаимодействия между военными и СМИ на время действия правового режима военного положения.

О разделении на зоны говорится в заявлении Оперативного командования "Юг" в Фейсбуке.

В красной зоне работа аккредитованных представителей средств массовой информации запрещена. К ней относятся:

Одесская область – о. Змеиный, приграничная местность на приднестровском направлении;

Винницкая область – приграничная местность;

деоккупированные территории в Николаевской области (Лупарево, Лиманы, Прибугское, Любомировка, Киселевка, Новопетровка, Снегиревка);

в Херсонской области – полоса прибрежных территориальных общин и отдельные зоны в пределах территориальных общин населенных пунктов Посад-Покровское, Правдино, Давыдов Брод, Малая Александровка, Высокополье, а также полоса населенных пунктов по обе стороны вдоль реки Ингулец;

в Днепропетровской области – территориальные общины вдоль берега Каховского водохранилища до границы области.

К красной зоне отнесены также все объекты критической и военной инфраструктуры, морские и речные порты независимо от географического расположения.

В желтой зоне разрешается работа аккредитованных представителей СМИ только в сопровождении офицера по связям с общественностью или другого, определенного командиром должностного лица. К ней относятся:

Херсон (кроме южной части);

в Николаевской области населенные пункты Николаев, Баловно, Новая Одесса, Еланец, Нововасиловка, Ольгополь, Березнеговатское, Розановка, Новоалександровка, Дмитровка, Новоскалевка, Михайловка, Новолазаревка, Троицко-Сафоново, Заря, Лепетиха, Белая Криница, а также территории Очаковской и Куцурубской общин;

в Днепропетровской области – Зеленодольск, Апостолово, Михаило-Заводское;

в Одесской области – территориальные общины вдоль Дуная от устья Быстрого до Рени, побережья Черного моря и лиманов.

В зеленой зоне разрешается работа аккредитованных представителей СМИ без сопровождения офицера по связям с общественностью или другого, определенного командиром должностного лица. К ней относятся:

в Кировоградской области – Бобринец, Кропивницкий, Каменка, Светловодск, по течению вдоль правого берега Днепра;

Одесская, Николаевская, Херсонская области (за исключением местностей и объектов красной и желтой зон);

Винницкая область (за исключением красной зоны приграничья).

Информация по зонам будет обновляться в зависимости от развития оперативной обстановки. В случае выявления представителей СМИ, нарушающих порядок работы и пребывания в определенной зоне, будут приняты меры по лишению нарушителей аккредитации. Журналистам, проживающим в населенных пунктах желтой и красной зоны, необходимо связаться с объединенным координационным пресс-центром сил обороны юга Украины для координации деятельности.

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