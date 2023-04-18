Президент РФ Владимир Путин снова приехал на оккупированные территории Украины. Он побывал в Херсонской области, где принял доклад от командующего ВДВ Теплинского и главы группировки "Днепр" Макаревича.

Это утверждает пресс-служба Кремля.

"Командующий ВДВ Теплинский долго был на передней линии, подготовил очень обстоятельный доклад, Минобороны и Генштаб его очень высоко оценили", - заявил президент РФ.

Затем он поехал в Луганскую область, в штаб группировки "Восток". Там ему доложил генерал-полковник Александр Лапин, судя по всему, командующий этим соединением.

Отметим, что слухи о возвращении Теплинского и Лапина на фронт ходили уже около месяца. Теперь Путин их официально подтвердил.

Также в сети появилось видео, как утверждается, появления Путина на захваченной части Херсонской и Луганской областей.

В Херсонской области у вертолета его встречает глава группировки "Днепр" Олег Макаревич (один из командующих ВДВ). А на видео с Луганской области он встречается с Лапиным.

Напомним, что 19 марта Путин посещал Мариуполь.

Зачем российский президент туда ездил, мы рассказывали в отдельном материале.