Вчерашний визит министра обороны Китая Ли Шанфу в Москву, где он встретился с Владимиром Путиным, вероятно, не привел к расширению российско-китайского сотрудничества.

Об этом пишет Институт изучения войны.

Аналитики обратили внимание, что официальные протоколы встречи не содержат упоминаний о войне в Украине, а спикер МИД Китая Ван Вэньбинь подтвердил намерение Китая способствовать мирным переговорам в Украине.

"Ранее ISW оценивало, что Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем во время визита Си Цзиньпина в Москву, и, вероятно, встреча Ли и Путина не расширила сферу российско-китайского сотрудничества", - пишет ISW.

В упомянутом заявлении спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь сказал, что Пекин готов к стратегическому партнерству с Россией и сотрудничеству с международным сообществом для поиска политического урегулирования "кризиса в Украине".

"Китай готов сотрудничать с Россией... и продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры", - сказал дипломат.

По его словам, Китай и Россия "привержены принципам отсутствия альянса, конфронтации и нацеливания на любую третью сторону и развивают новый тип отношений между великими странами на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".

Касательно Украины он подтвердил намерение Пекина содействовать переговорам.

"Мы твердо привержены содействию мирным переговорам и будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине", - сказал Ван Вэньбинь.

Напомним, что в последнее время западные СМИ пишут, что Китай может начать поставки вооружения России. В частности, по данным источников газеты Politico, Китай рассматривает возможность отправки в РФ беспилотников, боеприпасов и стрелкового оружия.

Сам Китай такие намерения опровергает. МИД заявляет, что страна проявляет "ответственный подход" к военному экспорту и не осуществляет продажу оружия в зоны конфликта.