Как выжить в разделившемся мире. Почти половина населения Земли не хочет присоединяться ни к США, ни к Китаю

Страны, представляющие 45 процентов населения мира, не хотят присоединяться ни к США, ни к Китаю, и держатся особой позиции в отношении с Россией, не одобряя ее политику, но и не враждуя с ней.

Именно по этой линии проходит раскол в сегодняшнем мире, пишет The Economist.

Для исследования этого современного "неприсоединения" Economist рассмотрел группу из 25 крупных экономик.

Члены этой группы очень разнообразны по уровню благосостояния и политическим системам, и включают в себя гигантскую Индию и крошечный Катар.

Объединяет их то, что они жестоко прагматичны и коллективно становятся все более влиятельными. Их доля в мировом ВВП выросла с 11% в 1992 году до 18% в 2023 году, что больше, чем у ЕС.

Если же рассмотреть ситуацию шире, окажется, что в мире целых 127 государств не относятся однозначно ни к одному из лагерей. Остальные поляризованы: 52 страны, составляющие 15% населения мира – Запад и его друзья, 12 стран четко стоят на стороне России. "Нейтралов" явно больше, и несмотря на нынешнюю мощь Запада, именно они составляют большинство.

"Их стратегия нейтралитета способна определить мировой порядок на десятилетия. И нет нужды говорить, что и Америка, и Китай будут работать над тем, чтобы склонить их на свою сторону", - пишет британское издание.

Ранее президент Макрон заявил, что Франция не хочет быть вассалом США, и поддержал сохранение статуса-кво Тайваня.

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